〈中部〉白冷圳文化節 首推草地野餐音樂會

2017-10-06

〔記者蘇孟娟／台中報導〕鼓勵民眾一起來飲水思源，市府文化局今年舉辦白冷圳文化節，將以草地野餐音樂會形式推出，更有布袋戲演出白冷圳之父磯田謙雄的故事，盼吸引更多民眾來認識這段水的故事。

文化局指出，當年新社居民利用磯田謙雄設計建造白冷圳，將大甲溪上游白冷高地的水引至新社，讓原本乾旱的新社成為良田，造就當地的繁榮。居民感念定期舉辦白冷圳文化節，藉由活動的舉辦提升台日友好關係，並行銷新社地區人文特色及觀光旅遊。

副市長林依瑩指出，白冷圳自一九三二年通水後，是台中發展的重要源泉活水，經歷九二一地震後，更讓在地民眾體認到白冷圳的重要性。市長林佳龍上任後，擴大舉辦白冷圳文化節，希望讓更多人了解白冷圳的文化歷史。

14日下午2點登場 送限量野餐墊

文化局指出，今年白冷圳文化節特地以輕鬆愉快的草地野餐音樂會懷念磯田謙雄，訂十四日下午二點到五點在新社區公所前槌球場舉辦，邀請國立台灣交響樂團、極至體能舞蹈團、台中聲五洲掌中劇團等團隊演出，讓民眾從藝文活動中認識白冷圳的故事。活動現場還有VR虛擬實境，提供民眾體驗白冷圳水的倒虹吸管等水利建設等。

為鼓勵親子一起參與，文化局指出，今年也推出辦野餐墊情境佈置大賽，只要三人以上即可組隊報名參加，每組須準備三份點心、二個佈置小物、一組餐盒或餐籃，完成報到者即可獲得客製化野餐墊一份，額滿為止。