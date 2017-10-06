〈中部〉美村路地下道填平 開放通車

2017-10-06

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中鐵路高架化工程第一階段通車後，沿線地下道陸續進行填平工程，其中，南區美村路地下道五月十九日起封閉，進行地下道填平及平面道路闢建工程，昨天如期開放通車。交通局長王義川表示，對紓解當地交通有很大幫助。

美村路鐵路地下道填平工程，經四個多月施工，五日上午舉辦通行前現場會勘，下午開放通行，包括中興工程顧問公司、市府建設局、交通局，以及市議員邱素貞、何敏誠、南區區長鍾正光、立委黃國書、市議員鄭功進服務處代表都到場關心。

王義川表示，美村路是鐵路兩側的要道，開通後為雙向四線車道，讓鐵路兩側居民出入更方便，周邊居民都非常的期待。

王義川說，施工期間造成五權路、忠明南路等替代道路車流增加，感謝市民的體諒。因應雙十節連假，交通局積極協調趕工，在雙十連假前通車，讓民眾可以體驗寬敞平順的道路。開通後，交通局將持續觀察周邊交通狀況，並作最適當調整。

邱素貞、何敏誠表示，美村路連接建國南、北路，為重要道路，美村路從建國南路至建國北路路面出現高低落差，形成波浪狀，影響用路人安全，亟需改善，以確保交通安全；未改善前，何敏誠建議鐵工局在一年內，封閉單向車道進行施工改善。邱素貞並說，美村路二段一○六巷口道路，居民反映劃設網狀標線提醒用路人，避免發生交通事故；何敏誠則說，相關號誌及標線都需處理完善後才可通車，並把這一路段速限降低。

中興工程顧問公司監造林洪億表示，美村路地下道全長一百八十米、寬廿米，有關路面高低差問題，將利用假日期間儘速局部修繕，至於地下道平面化號誌等問題，將協調立委請台電配合，符合地方要求。