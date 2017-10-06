〈中部〉喬裝高中生買菸 5成9業者照賣

2017-10-06

〔記者張協昇／南投報導〕喬裝高中生買菸，五成九業者照賣！南投縣衛生局為測試店家是否拒絕販菸給穿著制服學生，最近安排大學工讀生喬裝高中職生，至各販菸場所假裝購菸，測試一三八家商家，結果合格率僅四成一，也就是說有五成九業者看到高中職生來買菸仍照賣，危及青少年身心健康。

南投縣衛生局指出，依據「菸害防制法」第十三條規定，任何人不得供應菸品予未滿十八歲者，違者最高可處五萬元罰鍰。此次喬裝購菸，屬調查性質，不會公布違規名單及開罰，惟針對違規賣菸給青少年、合格率偏低的店家，會持續加強輔導與稽查，今年迄今已針對販菸給未滿十八歲少年的商家開罰四件，也呼籲業者要自律，以免受受罰。

衛生局指出，喬裝購菸是比照消基會稽查方式，由年滿十八歲大學工讀生，穿著高中職生制服，喬裝成學生，無預警至各大超商、超市、檳榔攤、大賣場、傳統商店、檳榔攤佯裝買菸，測試店員對於穿著學生制服購菸者是否有確認年齡及拒絕動作。

測試結果，發現近五成九業者不合格，違法比例傳統商店八成二最高、檳榔攤八成次之、連鎖超市或大賣場均為五成，僅連鎖便利商店全數合格 ；店家違法販菸行為包括請學生脫掉制服再買菸、沒帶證件無法確認年齡也過關等，顯示部份業者明知法律規定仍心存僥倖。

〈吸菸有害健康〉