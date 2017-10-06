〈中部〉創作水墨瓷器 醫生娘揮畫筆做公益

2017-10-06

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化市開業醫師謝義德的太太卓麗秋，首次個人水墨瓷器創作展，即日起到十月廿二日在國立彰化生活美學館第三展覽室舉行，入門僅三年的她，在「人間國寶」木雕大師李秉圭加持、水墨大師周澄指導之下，作品已有人爭相收購，為回饋社會，此次展覽盈餘將全數捐作公益。

鶯歌臺華窯參觀 產生興趣

卓麗秋原本只是一名家庭主婦的醫師娘，相夫教子、教養兒女有成，有一次，她到鶯歌臺華窯參觀，被瓷器上美麗的圖樣吸引，回到家後馬上購買畫紙畫筆，當晚就開始畫畫，心中期待有日能夠到鶯歌畫瓷器。

一開始，她先臨摹張大千、李可染等知名大家的畫作，原本只是自娛，直到某天，李秉圭前來診所，成為她畫畫生涯的轉捩點，她隨手將畫作置於診所內椅子上，被李無意間看到，認為她極具天分，李秉圭歎惜自己專精並非畫畫無法收為弟子，鼓勵她拜師習畫，卓麗秋於是透過老友柳炎辰大師的介紹，正式拜國內知名的水墨大師周澄教授為師。

卓麗秋學畫燒瓷 3年未間斷

每週六，卓麗秋由彰化北上台北學畫，專攻水墨畫，習畫一年後，嘗試把山水畫融入瓷器，於是每週又加一天前往鶯歌臺華窯，直接在瓷器上以山水作畫上釉後再燒製，三年未曾間斷。

不少人稱讚卓麗秋賦予作品生命，但是她認為反而是畫筆給了她新生命，讓人生色彩更豐富。

謝義德、卓麗秋夫婦平時熱心公益，覺得一生走來都有許多人相助，更讓他們夫婦感恩不己，因此這次展覽的盈餘所得將全數捐作公益，讓社會上更多弱勢民眾，也能夠受到照顧。