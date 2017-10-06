〈中部〉休閒農業、咖啡、民宿 南投推鄉村旅遊

2017-10-06

產官學整合 簽合作備忘錄

〔記者佟振國／南投報導〕國立暨南國際大學配合教育部推動大學社會責任計畫（USR）深耕地方，昨與南投縣政府及在地廿三個產業、社團簽署合作備忘錄，未來將透過暨大成立的「地方產業創生中心」，整合產官學界力量，共同打造南投鄉村旅產業鏈，將優先聚焦休閒農業、咖啡產業與觀光民宿，為觀光產業注入新動能。

暨大USR計畫正式啟動暨地方產業領袖共識會議，昨於埔里鎮牛耳藝術渡假村舉行，包括暨大、縣府及埔里、國姓、魚池、仁愛等地的休閒農業區、民宿、產銷班等代表，共同簽署合作備忘錄。

暨大校長蘇玉龍表示，大學社會責任計畫是台灣未來高等教育的重心，目的是將大學豐沛的學術研究能量與地方發展連結，以合作共創方式帶動大學的創新教學以及地方繁榮發展，暨大延續過去與南投在地連結的經驗與基礎，向教育部申請通過USR試辦計畫，與地方產業發展高度相關是由觀光餐旅系所提出的「水沙連鄉村旅遊產業鏈結計畫」。

暨大將設地方產業創生中心

計畫主持人鄭健雄教授指出，鄉村旅遊成全球旅遊趨勢，南投擁有豐富農業與生態資源，其中休閒農業、咖啡與觀光民宿又是最具發展優勢的三大鄉村產業，第一年的計畫將聚焦三大產業，並以埔里、魚池、國姓等鄉鎮為試辦區域，目標包括協助地方產業創新升級、開拓新市場、培育年輕人才、在地品牌設計，提升南投觀光競爭力。

暨大將成立地方產業創生中心，依據地方產業領袖所提出的產業議題進行研討，定期與產業、政府部門對話，做為產官學界交流平台。