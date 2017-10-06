〈中部〉竹崎高中英文課堂報告 出書將上架

2017-10-06

自編出版 收錄學生44文本

〔記者曾迺強／竹崎報導〕「英文其實不難。」嘉義縣竹崎高中英文科教師羅仁宏教學發現學生多半排斥英文，他透過讓學生自行做英語報告，從中了解各國信仰或記述生活點滴，進而在課堂口說發表，克服學習障礙，師生把課堂報告集結成「Show & Tell」（發表與討論），由城邦印書館公司出版初刷八十五冊，昨在校內發表，校方正籌募經費，預計十二月二刷一千冊，在全國各大書局通路上架販售，分享學好英文的方法。

羅仁宏說，就讀高雄師範大學英語學系期間，教授常透過「Show & Tell」方式，讓學生上台口說英文分享見聞，有助快速學習英文，自己執教後，認為「我的孩子也不差」，讓高二、高三學生依樣畫葫蘆，經過一年教學，少數國中會考英語科C級入學的學生，都能寫出大學一年級程度的詞句，也看見他們英語文程度變好的喜悅與自信。

「Show & Tell」中、英文並陳，收錄橫跨兩屆、四十四名學生的課堂文本，學生王薇棨在書中記述尼泊爾「庫瑪麗」活女神信仰（被遴選為守護皇室的初潮前處女）典故，讓同學認識異國文化；張桂倫、林承翰幼年陪伴自己的寵物、玩具等，與眾人分享童年記憶；馮珮瑜則述說與朋友赴各地旅遊的點滴，紀念友誼。

羅仁宏主動接洽城邦印書館，詢問出版事宜，雙方歷經三個月密集溝通、校稿，才得以付梓；城邦印書館事業部經理翁桂敏說，書中可看見高中生的文筆成熟，這本書也是少數由高中師生自力編纂、取得ISBN（國際標準書號）的書籍。