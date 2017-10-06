〈中部〉家扶兒感恩行 衣索匹亞青年虎尾當1日教師

2017-10-06

〔記者黃淑莉、林國賢／雲林報導〕曾受台灣家扶基金會扶助十一年的衣索匹亞數學老師丹尼爾，昨天拜訪雲林縣長李進勇，並到虎尾安慶國小擔任一日教師，受到學童熱情歡迎，李進勇期望丹尼爾把台灣人樂於助人的善行與愛行擴散延續。

丹尼爾昨天先到縣府拜訪，丹尼爾原是衣索匹亞貧童，因家扶基金會海外認養在台灣民眾的扶助下，大學畢業後擔任教職，李進勇佩服他不向環境低頭的勇氣及努力，也為家扶認養人能夠協助其他國家貧童自立感到驕傲。

李進勇贈送一尊財神布袋戲偶給丹尼爾，並請他品嚐台灣咖啡，丹尼爾說，他的家鄉也產咖啡，台灣咖啡的味道與家鄉不太一樣，但都很好喝，這趟台灣感恩行，看到扶助他十一年的「媽媽」很感動，台灣就像他所想像，是個美麗又和善的國家。

介紹八千六百公里外非洲 與學童一起學中文

丹尼爾到安慶國小受到師生熱情歡迎，學童開心以「hello」問好，丹尼爾以中文「你好」跟大家打招呼，在操場互動後進到教室，他以地球儀跟學童介紹自己來自非洲衣索匹亞，小朋友聽到距離台灣八千六百公里，發出「哇！」驚呼聲，接著丹尼爾與小朋友一起學中文，他也教大家說衣索匹亞語，小朋友體驗一堂難得的國際交流課程。

家扶基金會認養處國外組主任陳宥蓁指出，今年是家扶海外認養三十週年，很巧合在之前收到丹尼爾電子郵件想找當年的認養媽媽，且在向家扶求助前已透過網路搜尋十多年，雖提供的認養人英文名字拼錯，皇天不負有心人，順利幫他找到了認養媽媽。

雲林家扶中心主任廖志文表示，台灣家扶認養卅四個落後國家，每個月只要七百元就能協助像丹尼爾這樣勇敢追夢，歡迎加入海外貧童認養行列。