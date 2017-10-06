〈中部〉中火應不是中市PM2.5主要污染源？市府：經濟部引述有誤 應更正

2017-10-06

〔記者蘇孟娟、黃鐘山／台中報導〕經濟部五日在立法院表示，台中火力發電廠產生的PM2.5占台中市總量不到一％，引發各界質疑，市長林佳龍昨日透過新聞局長卓冠廷轉述，強調中火是中部地區最大空污來源，排放PM2.5占全市總量十四．五％，另有硫氧化物、氮氧化物，影響空品甚鉅，經濟部說法明顯有誤，要求予以更正，以免誤導民眾正確認知。

經濟部昨在立法院專案報告中，引用台中市政府委託執行研究指出，中火對台中及中部空品PM2.5的影響「不到一％」，所以中火應不是PM2.5主要污染源。

卓冠廷指出，中火是中部地區最大污染源，排放量PM2.5占全市十四．五％、硫氧化物（SOx）占全市六十三．六％、氮氧化物（NOx）占全市卅九．二％，經濟部說法顯然有誤，市府對此感到遺憾，要求經濟部更正錯誤。

環保局進一步指出，經濟部所引用的研究報告，未包含由SOx及NOx等污染物轉化的衍生性PM2.5貢獻量，引用說法錯誤。

卓冠廷指出，台中市早在去年一月公告「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」，明文要求中火須在自治條例公布日起四年內削減四十％生煤用量，至一○九年一月廿六日前將驗證其辦理成效，若未依規定削減生煤用量，將依法告發處分，絕不寬貸。