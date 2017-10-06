〈中部〉埔里污水下水道開挖 回填不平惹怨

2017-10-06

影響行車安全 所會促改善

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮市區今年展開污水下水道工程，主要道路不僅常封路開挖，交通陷入黑暗期，豎井開挖後路面回填不平整，影響行車安全，公所、鎮代會昨邀施工單位協商，決定全面檢測開挖回填品質並立即修復，並做好交通安全維護，封路施工期間上、下午交通尖峰時段務必有專人疏導交通，維護安全

鎮代曾秀月指出，污水下水道事關未來全鎮環境衛生，民眾都能體諒施工導致路面縮減與行車不便，但不能危害到生命安全，最常接到鎮民投訴道路開挖回填後路面凹凸不平，實地勘查育英國小側門道路等地豎井的覆工蓋板，有的下陷達三公分或凸起逾一公分，對騎機車、自行車民眾構成威脅，尤其學校周邊家長、學童進出頻繁，安全更不能馬虎，日前代表會臨時會，才會要求監造、施工單位進行專案報告。

鎮代會主席蔡文仲、副主席黃世芳、鎮代詹文平也強調，常見工程使用的資材任意堆放路邊，便宜行事長時間堆放，影響沿線住戶進出，若生交通事故，不僅包商有責任，可能能提起國賠，甚至害人家庭破裂。

業者允加強巡檢、道路警示

負責埔里污水工程的亞新顧問公司表示，已經完工的豎井人孔蓋，均符合與路面落差○．六公分以內規定，路面不平處多半是尚未完工的豎井施工處，採覆工蓋板與臨時性封層，屢遭重車輾壓才凹陷，要求包商每天加強巡檢，上午發現的瑕疵，必須在傍晚下班前修復，下午才通報的案件，務必須隔天上午修復，未修復期間也要加裝道路警示。

至於主要道路經常封閉一半的道路施工，鎮代會也要求封路施工期間，每天上午七至九時及下午四至六時交通尖峰期，現場須有專人疏導指揮交通，以策安全。