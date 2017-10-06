〈中部〉鹿港垃圾掩埋場 轉型太陽能發電站

2017-10-06

繼北市、桃園 全國第三座

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化首見！繼北市、桃園之後，全國第三座垃圾掩埋場變身為太陽能發電站，昨天在鹿港清潔隊舉行開工典禮，預計年底完工，將可年產出三六○萬度電，約可供應一八○○家戶全年使用，而回饋金並非以發電量為計價標準，採用太陽能板設施所占土地面積的公告地價來換算，估計每年約可入帳一○一萬元，未來全縣還有五、六處封場復育垃圾掩埋場也將跟進！

年產360萬度電 供1800戶使用

鹿港鎮公所主秘林威任在開工典禮上表示，發展綠能是國家政策，又能充份運用封場復育中的垃圾掩埋場，一舉兩得。

鹿港鎮長黃振彥強調，目前鹿港所收運的垃圾都是載到溪州焚化爐處理，清潔隊旁的掩埋場大約已復育八年，所以轉型作為太陽能發電站，並不會影響收運垃圾，預估發電規模為二‧四六MWp，等於減少四四○○公噸的二氧化碳，也等同於十一座大安森林公園的年吸附量。

鎮庫每年有101萬元入帳

鹿港鎮清潔隊長徐舜賢指出，因為考量到太陽能發電量是浮動，因此，鎮公所對回饋金計算方式，改採公告地價，也就是太陽能板與設施所占的土地面積來換算，投標的新日光能源科技公司以公告地價九％回饋金得標，鹿港垃圾掩埋場面積為二‧五公頃，公告地價為每平方公尺四五○元，估計鎮庫每年將有一○一萬元入帳。

負責設計施工的海利普電子科技公司總經理賴明雄表示，在垃圾掩埋場施作太陽能發電系統，跟平地不同

因為無法打樁，不同類別垃圾的沉降速度不同，必須以重水泥塊來作為基礎，原則上以二十片太陽能板為一區；另外在鹿港清潔隊停車場部分，也將搭建太陽能棚架，預計今年底將會完工併網使用，由於鹿港垃圾掩埋場靠近海邊，也依照規定必須能承受十七級強風。