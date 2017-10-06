〈中部〉小鎮醫生領航20年 翻轉新港文化

2017-10-06

記者蔡宗勳／專訪

創會又回鍋擔任新港文教基金會董事長的「小鎮醫生」陳錦煌，確定在明年交棒，基金會三十年來的奮鬥過程，他前後當了二十年的龍頭，回顧草創時期的艱辛，到現在在國際上享有盛名，他毫不居功，只期待未來會更好。

陳錦煌習醫濟世，原本在地方上享有崇高的身分與地位，但為了理想創辦基金會，挑戰世俗，招惹不少是非，所幸他堅定地大步向前走，也獲得正面回報，像是人口外流、少子化嚴重的嘉義縣，還可以設立國立新港藝術高中，基金會就是重要的催生者。

陳錦煌了解新港鄉是個人文薈萃、宗教文化盛行的小鎮，可是偏僻鄉間存在若干問題與不當社會現象，基金會有責任去導正，並引導行為偏差的小朋友走向正途，這個工作困難重重，連事倍功半都談不上，但他認為「能影響幾個算幾個，做就對了」。

國中就加入新港文教基金會文教小義工的現任執行長徐家瑋，從參與到計畫執行的核心籌劃團隊，對地方的認同與情感更加深厚，也更能覺察社區的沉痾，他提出青年培力、世代交流、數位時代、品牌形象等幾點努力方向。

徐家瑋強調，過去三十年，基金會在新港的努力耕耘，就是以「希望下一代不變壞」為主旨，不斷培育青年參與社區公共事務，未來將透過青年的力量翻轉在地生活文化，塑造新港青年世代的品牌形象。