〈中部〉新港文教基金會 30而立扎根教育

2017-10-06

〔記者蔡宗勳／新港報導〕嘉義縣新港文教基金會創設於公元一九八七年，篳路藍縷至今三十而立，重心在人的關懷，尤其對弱勢而需高度關懷的新港囝仔，透過「相信工程」塑造生命的希望，「文教小天使」則藉由服務激發其才能，期待他們成為台灣新世代骨幹。

廟會文化清流 讓世界看見新港

新港文教基金會成立在電子琴花車盛行的年代，雖未能扭轉廟會低俗化風潮，但讓新港奉天宮廟口多了一股清流，不斷引進國際團隊在廟前「鬥鬧熱」，一九九八年新港國際社區兒童藝術節逢腸病毒，一齣應景「媽祖收妖」掀起熱潮，讓世界看見新港。

卅年來，基金會不管是社區營造、大甲媽遶境時「淨港運動」、環境教育、藝文推廣、偏鄉圖書巡迴等都引領風騷，獲得總統文化獎社區總體營造類「玉山獎」、「國家環境教育獎」團體組優等獎等肯定，甚至拓展國際交流，是享譽國際的非營利組織。

輔導關懷學子 激發才能與熱忱

新港文教基金會展望未來，將以人為本，尤其邁入第六年的「相信工程」，一年要投注經費二百多萬元，每年輔導七十餘位國中小需高關懷的學生，效果逐漸浮現，有一名高風險家庭的國中生，晚自習不是趴著睡覺，就是騷擾其他學員，輔導老師發現他喜愛籃球，就由此切入，讓他重拾課本，偏差行為也導正了，最後靠著籃球專長與「品格」升學嘉義高中。

二千年成立的文教小天使，成員大多品學兼優，更難得的是有顆熱忱服務的心，例如陳亮甫嘉中畢業後考上台大醫學系，寒暑假仍返鄉回饋。

基金會董事長陳錦煌強調，除銀髮族、身心障礙朋友的照護，國中小學生將是培育重點，不管是行為偏差、學習力低落的「相信工程」學員，或「文教小天使」成員，都將提供適性發展、激發潛能的平台，成為真正的國家未來主人翁。