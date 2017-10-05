〈南部〉結婚登記晚23年 夫婦謝戶所協助

2017-10-05

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市喻姓夫婦二十三年前在教堂舉辦婚禮，卻未辦理登記，隨即赴美定居工作，因而沒有夫妻名分，一直是心中遺憾，苓雅戶政事務所根據結婚證書，發現有二名牧師證婚，經查確有此事，完成二人結婚登記，一圓等了二十三年的夢想。

喻姓大卡車司機（五十九歲）與小他八歲的上班族妻子，二十三年前在高雄一家教堂舉行婚禮，並以為結婚儀式完成，因而未到戶政所辦登記，隔天隨即搭機飛往美國工作，二人多年來定居美國，已取得美國國籍，還育有二十歲的兒子。

沒想到近年來戶籍法修正，結婚從儀式婚改為登記制，二人沒有夫妻名分，一直是心中遺憾，又因長期定居國外，超過二年未入境，已被政府依法除戶，尤其二人工作忙碌，每次短暫回國都是為了探親，最近才返國求助苓雅戶政所。

苓雅戶政所表示，二人雖被除戶，但不影響台灣國籍，只要持中華民國護照就能辦理，卻遇上結婚證據不明的難題，由於二人曾於高雄一間教堂舉辦婚禮，仍保有當年的結婚證書，載明二名牧師擔任證婚人及介紹人。

戶政所人員根據結婚證書向教堂查證，發現二名牧師過世多年，教堂人員也不清楚二人婚禮，但證實牧師確有其人，也曾在教堂服務，戶所認定有公開結婚儀式，依據當時法令，協助完成二人結婚登記。

二人開心看著戶籍謄本上的配偶欄，出現了彼此的姓名，幸福之情溢於言表，回美國後，寫信感謝戶政所人員幫忙，稱家人很關心此事，終於讓大家放心。