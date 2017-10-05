〈南部〉4年旅客成長2百萬人次 高雄機場擬改建

2017-10-05

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄國際機場旅客人數於四年內增加一百九十三萬九千多人次，民航局規劃拓建，以因應逐年飽和現狀。

東南亞旅客較去年多3成

民航局配合政府的「新南向政策」，於今年調降高雄機場國際航線兩成降落費，亞洲地區旅客持續增加，交通部資料顯示，今年八月，東南亞國家來台旅客為十三萬六千八百九十六人次，與去年同期十萬三千一百五十人次相較，約成長百分之三十二，多家廉航平均載客率達八成，旅界人士分析，東南亞國家飛到高雄比桃園近，機票便宜，「南進南出」遊程較划算。

立委李昆澤表示，高雄機場於二○一二年旅客人數為三百一十九萬三千三百廿七人次，二○一六年為五百一十三萬兩千九百五十七人次，成長率超過六成，而國際航廈每年可容納六百零九萬人次，預估數年後容量不足，相對來說，國內線航廈使用率偏低，需有改建規劃方向。

規劃拆國內航廈改建

民航局長林國顯說，已完成「高雄國際機場二○三五年整體規劃案」，規劃拆除國內航廈，與現有國際航廈連接成共用大航廈，所需經費約新台幣兩百億元，此計畫交通部已審查完畢，等行政院核定後，即會馬上推動，明年先做國內航廈整建環評及規劃設計。

市長陳菊曾表示，長期來講，高雄確實需要南部國際機場，而市府觀光局也樂觀其成。

依規劃案推估，二○三五年高雄機場國際旅客人數達七百五十萬人次，現有航廈不敷使用，將先拆除國內航廈，並維持國際航機正常起降，以「半半施工模式（一半施工一半正常運作）」進行，設計採「機場園區」概念，連帶設計商場，並規劃交通配套措施，帶動周邊土地利用及都市的發展。