〈南部〉紅葉、愛國蒲部落重建 年底可望完成

2017-10-05

〔記者陳賢義／台東報導〕去年中秋莫蘭蒂颱風狠襲台東，造成延平鄉紅葉及大武鄉愛國蒲部落部分家園遭土石淹沒，遷建年餘又逢中秋，災民望穿秋水等待入住，台東縣長黃健庭昨天下午前往關心，陪伴災民烤肉度佳節，也期盼年底前工程完成。

台東縣政府原住民族行政處長吳慧琴表示，「莫拉克颱風災後重建特別條例」廢止後遷建作業回歸地方政府權責，但就現行法令及地方財源實有推動困難，縣府與中央主管機關及延平和大武鄉公所克服業務困難，才能逐步推動，期望年底前完建讓族人配屋入住。

吳慧琴表示，紅葉遷建預計執行十八坪家屋十一戶、廿八坪廿一戶、卅四坪十八戶，由賑災基金會進行家屋興建，目前北側工區部分正進行一樓結構鋼筋模板組立，至於南側工區大部分已進行二樓結構鋼筋模板組立；愛國蒲遷建則預計執行十八坪家屋八戶、廿八坪十九戶、卅四坪廿戶，由慈濟慈善事業基金會興建，全區皆已完成主體鋼構組立，目前北側工區進行一樓地坪及配管施設，南側工區進行二樓鋼承鈑及3D鋼網牆組立。

另已取得花東基金補助，於遷建完成家屋外觀及周邊形塑部落氛圍，並因應綠能政策推動於建物屋頂建置太陽能光電板，但施工期間因遇豪大雨及三次颱風侵襲受阻，加上配合一例一修政策與縣府各公共工程建設如火如荼展開派工不易，實質檢討後應可於今年底完成。