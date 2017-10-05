〈南部〉大灣設墾丁轉運站 15居民快閃抗議

2017-10-05

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏縣府與預計在墾丁大街前端大灣遊憩區設置「墾丁轉運站」，居民擔心破壞當地美麗海景草地，希望縣府另外選址，昨利用中秋節在大灣「快閃」遊行，疾呼「要草地賞月、不要轉運毀滅」，屏縣府城鄉發展處解釋，轉運站並非全數水泥化鋪面，未來仍有充分草地空間。

疾呼要草地賞月 盼另覓地點

來自恆春、車城及墾丁地區的十五位民眾，一早在大灣遊憩區拉起「要草地賞月、不要轉運毀滅」、「要海景大草皮、不要轉運炒地皮」的布條，頭上綁著「抗議」頭巾，在縣府預定設置墾丁轉運站的草地上大聲抗議，隨即繞行遊憩區至墾丁大街路旁，過程約十分鐘。

發起活動的墾丁居民蔡正榮等人表示，大灣遊憩區美麗的海景及草皮，非常適合賞月、觀星或散步，但縣府竟想把美麗草皮變成客運站及柏油路轉運，政策荒謬，希望縣府另覓地點，保留可貴的美麗海景草地。

不滿的居民們也指出，墾丁大街轉運站號稱可紓解墾丁交通，規劃經費數百萬，殊不知轉運站蓋在墾丁大街口，塞車只會更嚴重，根本不可能解決墾丁的交通問題。

屏縣府：留草地 不會全水泥化

對於居民的不滿意見，屏縣府城鄉處交通科表示，轉運站計畫需配合國家公園計畫的土地管理規定，設計也會保留多數草地，不會全改為水泥、柏油路面，車輛也只是進站接客人，不會長留怠速排碳或影響交通，目前基本設計已經完成。