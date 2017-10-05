〈南部〉捏陶找到新人生 布農勇士首展成遺作

2017-10-05

〔記者黃明堂／台東報導〕布農族人胡依然落魄一輩子，好不容易在捏陶找到人生方向，作品尚未出窯，卻撒手人寰徒留遺憾。人生落幕，第一次展覽才開幕！

台東生活美學館「陶遇．美麗靈魂的重生」特展昨天開展，這是九鳥陶燒陶藝家廖光亮與兩位弱勢學員胡依然及江俊祥的師徒作品展。

廖光亮協助 師為徒完成創作

廖光亮老師與勞動部合作開辦陶藝課程，試圖從陶藝開發出原住民失業者的就業管道，廖光亮發現雖然族人接觸製陶的時間不長，但學員所展現的藝術能量令人驚豔，所以安排這項展覽。

享年五十五歲的胡依然十歲就離開延平鄉紅葉部落，到外縣市當童工，廿八歲重回部落時，族人們都已不認識他。他口袋空空、不認識字，找工作也處處碰壁，只能借住大姊家，打零工勉強度日。

前年參加勞動部的陶藝課程，在廖光亮的教導下，對陶藝有高度興趣，去年及今年又參加，廖光亮發現他的作品古拙帶有童趣，值得持續培養，因聘雇他當九鳥窯的員工。

有了正式工作，他相當賣力，得知自己的作品將在十月展出，更是高興，為了人生第一次的展覽，日以繼夜投入創作。

胡依然的展品有貓頭鷹及山豬十餘件，策展人廖夏子說，整個作品的製作流程約需三個月，但他今年七月，創作約一個半月完成粗胚階段時，卻一睡不醒，撒手人世，作品由廖光亮協助完成，送上展場。

取名守護 祝孤單作者獲呵護

這是胡依然第一次的展覽，也是最後一次，因此，廖光亮特別為它們取名為「守護」，祝福孤單一生的作者，從此獲得呵護。