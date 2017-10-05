〈台北都會〉北捷飲食線退縮 32站明年完工

2017-10-05

〔記者黃建豪／台北報導〕台北捷運禁止飲食規定，現行以地板上黃色標線作為分界，但有的直接設在捷運通道出入口處，幾乎民眾一踏入捷運站，就禁止飲食，不時有民眾誤闖遭罰。為此，台北捷運將調整標線，規劃市政府站等三十二個站點的禁止飲食黃線，將退縮至票口處前，讓民眾在非付費區內可飲食，今年九月底動工後，預定明年一月底全數完工。

原標線規劃不一 民眾易誤闖遭罰

依大眾捷運法第五十條規定，民眾在捷運禁止飲食區內吃東西、喝飲料、嚼食口香糖或檳榔，可處一千五百元以上、七千五百元以下罰鍰，該規定行之多年來，民眾大多養成捷運禁止飲食習慣。但各捷運連通道規劃不一，部分站點的禁止飲食黃線就設在捷運通道上，部分站點則設在票口前，有的甚至沒劃；因有民眾反映無所適從，北捷已規劃修正，讓各站點的禁食線標準一致。

北捷新聞課長凌啟堯說明，以忠孝復興站為例，因非付費通道內有捷運出入口，就沒有劃設禁止飲食黃線，市政府站則會因非付費通道內，並無捷運出入口，所以有劃設禁止飲食黃線，且市政府與統一阪急百貨的連通道內有不少飲食店家，一旦民眾不小心踏入捷運站內，就容易違規。

為此，北捷表示，包括忠孝新生、市政府、國父紀念館、南港、後山埤等三十二個站點，都將把禁止飲食黃線設在票口前，劃設一個Ｌ型標線，做出明顯區隔，只是讓標線一致，並非放寬規定，自九月二十九日開始施工後，將陸續在明年一月底前塗改完成。至於三十二個站點是哪些？北捷昨稱無法提供完整資料。