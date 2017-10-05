〈台北都會〉華光設中繼點 攤商憂步圓環後塵

2017-10-05

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市南門市場鑑定為海砂屋危樓後，台北市政府安排二○一九年動工拆除，但多年以來毫無實質進度，關鍵點在於北市府與南門市場攤商就中繼地點喬不攏，市場處規劃在華光社區特四、特五用地搭建臨時攤棚，但南門市場自治會兩年來不願答應。南門市場自治會長王詮國指，該地點如同「死窟」不適合做生意，若強迫攤商暫時搬遷過去，南門市場將步入建成圓環後塵。

南門市場去年曾獲經濟部認證為四星等市場與特色市場，因鄰近中正紀念堂，外國遊客也絡繹不絕。尷尬的是，做為台北市最知名傳統市場之一，南門市場卻是台北市長柯文哲推動傳統市場改建政策中的燙手山芋，在改建規劃一再延宕後，市場處已預定在二○一九年強行拆除改建，主體改建工程預計二○二○年要開工。

南門市場若要改建，須找到容納市場內二七○家攤商所需的空地，攤商最初屬意鄰近的國語日報旁空地，但該地點土地產權太複雜，之後向中央爭取華光社區的特二用地，但該地產權為國有財產署所有，儘管曾由台北市副市長林欽榮出面徵詢，中央仍不願提撥。

市場處表示，評估十一處地點，但各因權管者另有規劃、私人產權眾、面積過小等原因而不適合，最後才選定華光社區的特四、特五用地，因該地點面積足夠，含永康商圈、金山南路人潮車潮，又有文化局歷史建築物活化利用計畫帶動人潮，適合做為南門市場中繼地點使用。

但王詮國直言，特四、特五用地沒有商機，不僅攤商百分百反對，連當地住戶也反對，一旦搬遷過去，市場名店都寧願在市場外另外租房子，直接在外落地生根後，南門市場將分崩離析，希望柯文哲不要像前任台北市長馬英九一樣亂搞，害南門市場變成圓環第二。