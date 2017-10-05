〈台北都會〉南門市場中繼點鄰官邸遭擋 市府：非關維安

2017-10-05

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市南門市場為知名美食市場，二○一一年被台北市府鑑定為海砂屋，由於市場原地改建期間的中繼臨時安置地點喬不攏，以致改建零進度，竟又傳出北市府曾打算將中繼地點安排在一品苑豪宅旁閒置土地，但遭中央以距離總統官邸太近，維安有疑慮為由拒絕。對此，台北市長柯文哲昨則出面澄清，該地點距離總統官邸還很遠。市場處也強調，該地點是因地主台銀另有安排才遭拒絕，與總統府或維安沒有關係。

市府：地主台銀另有用途拒絕

南門市場鄰近中正紀念堂，北市府最初規劃在二○一七年就要動工，但始終找不到適合的中繼地點，使得改建期程一再延宕。有周刊昨天報導，柯文哲為盡快推動改建，曾評估台銀位於捷運小南門站周邊的元大一品苑豪宅旁空地，但該地點距離總統官邸僅兩百五十公尺，因此遭府方擋下。

柯Ｐ：一品苑距官邸遠 非遭反對

柯文哲昨回應此事時，僅強調南門市場被鑑定是海砂屋，連北市府原本在裡面的公務單位都已經搬走，且配合萬大線興建，南門市場一定要拆除改建；但那是台北市的重要市場，不能在改建期間完全停止營運，才需要一個中繼市場，這段時間就陸續在找，這樣而已。

至於一品苑旁空地是否遭總統府反對，柯文哲否認稱，「那邊離總統官邸還很遠」，他有去看過，不會有問題。

市場處主任秘書王夢龍則說，一品苑旁空地是市場攤商提出，曾由北市產業發展局長林崇傑、市場處長許玄謀與台銀高層會談，但會談後發現，南門市場的中繼市場，包含施工與攤商進駐，使用期程要從二○一八年到二○二四年，但台銀則規劃在二○二三年就要在該地點興建第二辦公室，因期程衝突，才遭台銀拒絕，與總統府無關。

目前屬意華光特四、特五空地

市場處官員也說，中繼地點目前仍屬意中央回饋給市府的華光社區特四、特五空地，該地點位於金山南路與金華街交叉口，鄰近永康商圈，加上已是市有地較容易處理，雖然市場攤商仍有意見，但若無法找到更適合地點，到市場必須動工時，市府有權強行將場地收回。