〈台北都會〉社宅包租代管費月租25％ 挨批恐圖利

2017-10-05

〔記者賴筱桐／新北報導〕內政部營建署推動「社會住宅包租代管」計畫，新北市分配到兩千兩百戶名額，將由市府委託「租屋服務事業」業者，包租市面上的空屋做為社會住宅；市議員廖筱清質疑說，政府補貼業者的代管費是月租金的廿五％，業者為了牟利，恐會拉抬租金，違反照顧弱勢的美意。對此，城鄉發展局表示，制度由中央訂定，市府不能修改，會向中央反映。

市府︰中央訂定 將反映意見

廖筱清指出，包租代管計畫經費由中央全額補助，目的是釋出市場上閒置空屋，幫助經濟弱勢的無殼蝸牛解決租屋問題，市府擬招攬三家業者，雖然招標結果尚未出爐，但坊間盛傳某三家知名房仲業得標，有圖利特定廠商之嫌。

她表示，房仲業原本就握有租賃房屋的物件，只要和房東或租戶重新簽約，加入包租代管計畫，就能把數字「灌好灌滿」，為了賺取租金廿五％的代管費，業者會設法提高周邊房屋的租金，以求達到中央核定的最高租金額度一萬八千元，屆時弱勢民眾根本租不起。

市府︰未圖利 審慎核定租金

城鄉局住宅發展科科長鄭健志表示，社宅包租代管計畫已上網招標，將於十月十二日結標，將招攬三家業者，一切依規定辦理，絕未圖利特定廠商；業者訂定租金時，必須提報三處類似區位及屋況物件，證明租金符合市場行情，市府將成立租金審查小組，參採實價登錄與租屋平台價格後審慎核定。

鄭健志說，業者媒合服務費及代管費、房東修繕費獎勵等，都是內政部營建署制定的補助額度，市府僅能按規定執行，但會把民代的意見向中央反映。