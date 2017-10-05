〈北部〉國5中秋車流順 國慶連假恐塞爆

2017-10-05

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕昨日中秋佳節，國道五號車流順暢，國道高速公路局指出，中秋假期因不是連假，所以車流不多，不過即將到來的四天國慶連假恐將湧現車潮，依往年經驗單日雙向將有六．九萬輛次的車流，屆時國五車流勢必爆量，因此呼籲用路人注意，多多利用大眾運輸工具。

國五每逢國定連假必塞，但昨天中秋節，週三又沒有連假，加上天氣陰雨，整天下來國五車流並不多，時速約維持在七十公里，

高公局坪林行控中心指出，往年國道五號春節期間車流最多，清明假期部分，因為現在用路人塞車塞怕，會選擇提前掃墓，車流有點分散，過去以往清明節國五南北向動輒一天八萬輛次已不多見，中秋節如果是連假，其實車流量也跟一般連假差不多。

坪林行控中心預估，國慶日是四天連假，國五車流狀況將與三天連假不同，第一、二天是南下返鄉的旅次，第三、四是旅遊與北返旅次重疊，預估九日連假第三天車流最多。

坪林行控中心提醒，由於中秋沒連假，返鄉跟出遊的車流恐在國慶連假湧現，國慶四天連假南下高乘載是第一、二天，時間是上午七點到中午十二點時；北上高乘載是連假第後三天，時間是下午三點至晚間八點；另外，今年南下高乘載是南港系統與石碇入口，首次沒有坪林，用意是讓車輛未滿三人的用路人可從新店經台九到坪林走國五，達到分流的目的。

依歷年四天連假國道五號車流量統計，單日雙向交通量預估達六．九萬輛次，將有壅塞情形，預估今年國慶連假車流量將高於歷年，建議民眾多利用大眾運輸工具，紓解國五車流。