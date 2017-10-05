〈北部〉太平山山毛櫸 葉轉黃秋意漸濃

2017-10-05

週休及連假進行動態交管

〔記者張議晨／宜蘭報導〕天氣漸漸轉涼，山毛櫸葉變黃了！太平山的台灣山毛櫸目前葉黃率已達廿五％，山毛櫸葉綠中帶黃，景致宜人。羅東林管處估計十月底到十一月中旬，會是賞葉最佳時機。因應入山人潮，七日至九日、十四日至十一月十二日每週六、日，當進入翠峰景觀道路車輛達二百輛，將實施動態交管，九人座客車、公務車則不受限。

月底到11月中 賞葉最佳時機

台灣山毛櫸步道位於太平山森林遊樂區翠峰山屋旁，從步道口往返大約三小時，步道末端就是廣達九百公頃的山毛櫸原始林，是眾多山友熱愛的旅遊熱點。

太平山國家森林遊樂區經理賴俊仁說，台灣山毛櫸四季景色不同，秋天時綠葉轉黃，景致宜人，是遊客最多時間。

每棵山毛櫸因土壤、根系不同，各樹葉黃率不一，有的已經整棵變黃，有的則綠中帶黃，形成多層次的森林美感，目前山毛櫸葉黃率約在廿五％至卅％之間。

台灣山毛櫸步道近日清晨溫度約攝氏十五、六度，白天約廿多度，賴俊仁說，山毛櫸搭配山間雲霧、日光，各時間點都有不同美感，有人喜歡綠中帶黃，也有人酷愛黃葉的蕭瑟感。

賴俊仁說，民眾若要欣賞黃葉之美，十月底到十一月初是最佳時間，若要欣賞綠中帶黃樣貌，近日則可準備上山，少去塞車及人擠人機會。

為了因應龐大賞葉人潮，通往山毛櫸步道的翠峰景觀道路，林管處將採動態管制措施，管制期間，翠峰景觀道路僅允許兩百輛自小客車進入，超過即限制入山，九人座小客車則不受此限。