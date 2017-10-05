〈北部〉力圖轉型 白米社區「木益客棧」啟用

2017-10-05

曾為社造典範 近年旅客下滑

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭蘇澳白米社區推動社造超過廿三年，曾是台灣社區營造典範之一。但近年觀光工廠異軍突起，白米社區也受影響，觀光人次逐年下滑。為力圖轉型，社區去年起將一棟老屋再造，改建為「木益客棧」，昨天正式啟用，成為轉型及年輕化的「基地」，邁向社區永續。

白米社區以「木屐」聞名，「白米木屐村」的成功，也登上教科書成為社造典範。雪山隧道通車後首年，觀光人次曾達十八萬人潮高峰，但近年隨宜蘭觀光工廠林立、國道塞車，及社區高齡化，走過廿三年的木屐村卻碰上危機。

白米社區發展協會理事長鄒金玉坦言，觀光人次從十八萬、十六萬逐年下滑，去年甚至不到四萬人，激起社區危機意識。

由於各工廠打著文化產業化大旗，白米社區認為要有差異，於是先從留下遊客著手。

六年前社區裡一位居民有意脫手房屋，於是社區居民集資買下，但一直苦無改建經費，直到去年，由鄒金玉及幾位好友「募股」，籌得經費後才終於展開改建。

老屋在眾人齊心下，改建成「木益客棧」，昨天啟用，二樓作為背包客使用，一樓則為開放空間。客棧將借予白米社區七年，盈餘的六成，則做為未來客棧發展基金使用。

鄒金玉認為，大家集資不是為了賺錢，而是為社區永續，則使賠錢，「至少我們努力過」。

盼新貌成年輕人返鄉夢想基地

白米社區近年在水保局、縣政府幫助下，開始推動生態旅遊，鄒金玉說，社區北方有一．五公頃土地，將開放種米。此外，一旁蘇花改工程即將完工，雖車流將直往東澳，但「危機」就是「轉機」，在蘇花改工程回饋下，高架橋下方路段將作為自行車道。

鄒金玉說，白米社區營造已進入第三代，希望木益客棧及社區新貌，能成為年輕人返鄉的夢想基地，也是社區力圖轉型的起點。