〈北部〉竹市前瞻4.8億 3建設改善水岸

2017-10-05

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市政府昨天表示，已通過經濟部水利署「前瞻基礎建設計畫—水與環境計畫」審查，成功爭取到四．八億元經費，將投入「新竹左岸」、「十七公里海岸」及「新竹漁人碼頭」等建設，相關工程年底前發包，預計明年暑假完工啟用，提升水岸環境品質。

新竹市長林智堅表示，新竹市的水岸資源長期缺乏整體規劃與建設經費， 因此市府以營造水岸融合及友善海堤、恢復自然健康河川、展現優質海岸環境為目標，針對「前瞻基礎建設計畫—水與環境計畫」，提出「新竹左岸」、「十七公里海岸」及「新竹漁人碼頭」三個計畫，成功爭取到四．八億元經費。

市府行政處管制考核科長許智堡說，「新竹左岸」預計改善頭前溪高灘地雜亂的出入口動線，並將頭前溪橋下及舊港高灘地等進行景觀與遊憩空間再造。

「十七公里海岸」將強化沿線服務性設施，包括改善道路、路燈、扶手、自導式解說設施，建構海岸景觀連續性。

「新竹漁人碼頭」則將針對遊憩景觀美化及再造，優化新竹漁港周邊人行空間、道路、排水、綠帶及指標系統等，有效解決新竹漁港周邊公共性設施老舊的問題。

許智堡說，明年將以「市區水系」計畫，繼續向中央爭取經費， 針對客雅溪周邊環境進行整治，並串聯各項水岸工程。