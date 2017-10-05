〈北部〉美化台3線i-Voting 割草大隊奪冠

2017-10-05

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣政府公開徵集打造台三線浪漫空間美化方案，並將初選入圍的四個提案，首度以i-Voting網路票選加在地公民實體投票進行選拔，結果由「台三線割草大隊—蜜蜂守護」、「橫山鄉田寮水頭排古道再現」、「關西鎮南雄中正路石店子老街來作客」拿下前三名，可獲文化局補助執行。

新竹縣政府文化局長張宜真說「自己的台三線自己來改造」，在地民眾對自己的家鄉最有感，所以請他們來提案如何改造新竹縣境的省道台三線並透過網路票選和鄉親投票來決定，最後勝出的提案內容多元豐富且具有創意，涵蓋生態保護、環境美化、古道再生、老街改造等議題。

文化局表示，i-Voting網路投票的分數佔總分三十％，公民實體票選佔七十％，結果由「台三線割草大隊—蜜蜂守護計畫」以四百三十六點一分拿下第一名。

這項計畫由一群生態保育人士提出，規劃在省道台三線旁的鄉道竹三十四線聯安橋至鄉道竹三十五線交接處，推動以人力割草取代噴灑除草劑。

他們調查發現，除草劑讓蜜蜂不見了，也造成台三線的路邊總是出現一大片很醜的枯草，草死了，土壤的微生物與昆蟲也跟著不見了，生態岌岌可危！

他們想邀集志工成立台三線割草大隊，每月出隊一次，沿著台三線幫助官方及老農解決除草的人力問題，後續辦理社區巡迴講座，與荒野保護協會新竹分會合作推動「除草劑管理自治條例」立法，讓除草劑退出台三線。