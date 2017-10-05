〈北部〉中壢16社區 萬人封街烤肉

2017-10-05

〔記者周敏鴻／中壢報導〕桃園市新都心生活文化協會昨天結合中壢區公所周邊的十六個社區，封街舉辦「中秋節聯歡烤肉」，吸引近萬居民參加，大家一邊烤肉吃美食、一邊天南地北話家常，儘管偶有飄雨、雲層太厚賞不到月亮，也絲毫不減眾人的好心情。

協會事前申請中壢區公所旁的六和路、九和三街、九和五街等路段的路權，昨天下午四點開始封閉街道，讓居民將桌子、椅子、烤肉架、食物飲料等全搬上街，開始烤肉。

雖然天公不作美，雲層太厚看不到月亮，但居民還是開心地攜家帶眷分工生火、串食材、或負責烤肉，把握家人相聚的歡樂時光。

第一次參加封街烤肉活動的林姓夫妻說，往年中秋節都是到長輩家陪家人一起烤肉，今年搬到中壢區公所旁的社區，因為有這個大型活動，他們就改當主人，邀請長輩與其他家人一起前來烤肉同歡。

當地金華里的里長謝岩介表示，中壢區的金華、新街、水尾與興南等里都位於市中心鬧區，且多為高樓大廈型的社區，因此十多年前開始發起中秋節封街烤肉的活動，至今已舉辦十四次，活動也成功拉近左鄰右舍的距離，已經成為地方年度盛事。

謝岩介說，烤肉活動也希望鼓勵民眾關上家中的電器、走出戶外，並減少使用一次性餐具，活動後居民也主動收拾垃圾，用實際行動響應環保。