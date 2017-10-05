〈北部〉中壢16社區 萬人封街烤肉

2017-10-05

〔記者周敏鴻／中壢報導〕桃園市新都心生活文化協會昨天結合中壢區公所周邊的十六個社區，封街舉辦「中秋節聯歡烤肉」，吸引近萬居民參加，大家一邊烤肉吃美食、一邊天南地北話家常，儘管偶有飄雨、雲層太厚賞不到月亮，也絲毫不減眾人的好心情。

協會事前申請中壢區公所旁的六和路、九和三街、九和五街等路段的路權，昨天下午四點開始封閉街道，讓居民將桌子、椅子、烤肉架、食物飲料等全搬上街，開始烤肉。

雖然天公不作美，雲層太厚看不到月亮，但居民還是開心地攜家帶眷分工生火、串食材、或負責烤肉，把握家人相聚的歡樂時光。

第一次參加封街烤肉活動的林姓夫妻說，往年中秋節都是到長輩家陪家人一起烤肉，今年搬到中壢區公所旁的社區，因為有這個大型活動，他們就改當主人，邀請長輩與其他家人一起前來烤肉同歡。

當地金華里的里長謝岩介表示，中壢區的金華、新街、水尾與興南等里都位於市中心鬧區，且多為高樓大廈型的社區，因此十多年前開始發起中秋節封街烤肉的活動，至今已舉辦十四次，活動也成功拉近左鄰右舍的距離，已經成為地方年度盛事。

謝岩介說，烤肉活動也希望鼓勵民眾關上家中的電器、走出戶外，並減少使用一次性餐具，活動後居民也主動收拾垃圾，用實際行動響應環保。

  • 桃園市新都心生活文化協會結合中壢區公所周邊十六個社區封街烤肉，吸引近萬人參加。 （記者周敏鴻攝）

    桃園市新都心生活文化協會結合中壢區公所周邊十六個社區封街烤肉，吸引近萬人參加。 （記者周敏鴻攝）