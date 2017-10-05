〈北部〉演唱會千萬場地租金 進Lamigo荷包

2017-10-05

市府收租輸二房東惹議

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市府斥資十二億元建造的桃園國際棒球場，因可容納二．四萬人且機場捷運已通車，吸引天團五月天決定年底在此連開十場演唱會，將吸引廿四萬歌迷朝聖，票房上看五．六億元；如據市府體育局的場地租借收費標準，國際棒球場可依售票活動每場門票收入總額稅後的八％收取租金，粗估五月天開唱，市府少說可進帳上千萬元，但因國際棒球場早由Lamigo桃猿隊依每年最低只需繳卅萬元的權利金承租，五月天演唱會的租金變成由Lamigo收取，引起地方人士議論說市府當了冤大頭，收的租金比二房東還少！

體育局副局長房瑞文表示，市府與Lamigo簽訂的ＯＴ合約，國際棒球場年營收若未滿三千萬元，市府可收取卅萬元權利金，若逾三千萬元則收取一％權利金，加上外野看台的額外租金，去年Lamigo繳給市府的租金加權利金為兩百萬元，但Lamigo向五月天收取多少租金，體育局並不清楚。

房瑞文坦言，體育局雖有制定場地收費標準，因國際棒球場已與Lamigo簽訂ＯＴ合約，因此不適用此標準。

市議員舒翠玲質疑，當初蓋棒球場是為了發展棒球運動，現在場地被拿來做為非體育活動的營利行為，應該回歸體育局的收費標準，而非適用ＯＴ合約。