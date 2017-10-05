〈北部〉搶五月天演唱商機 市府將推遊程

2017-10-05

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕台灣天團五月天年底將在桃園國際棒球場連開十場演唱會，估計將帶來廿四萬人潮。市府觀光旅遊局日前在市議會進行工作報告時，多名市議員不約而同要求觀旅局可效仿高雄市，結合五月天的演唱會推出觀光行程，搶攻人潮帶來的龐大商機；觀旅局長楊勝評表示，將推出「白天遊桃園、晚上五月天」行程，副局長陳文君說，預計三週內可擬出具體方案。

議員建議持票搭機捷享折扣

市議員葉明月、劉茂群、黃婉如都對五月天到桃園開唱可結合觀光提出建議。葉明月表示，五月天到桃園開唱，觀旅局應該要包裝演唱會，結合桃園在地特色景點，推出觀光行程；劉茂群說，觀旅局要有亮點吸引人，呼籲市長鄭文燦「和五月天協調再加開一場演唱會，讓更多人可以買到門票，也可以讓桃園做行銷」；黃婉如則建議，可結合YouBike、機捷，推出持票券享搭乘優惠，鼓勵民眾搭乘大眾交通工具。

規劃景點、飯店、商家推優惠

陳文君表示，觀旅局已研擬四大方向的計畫，一是機捷沿線小旅行；二是持門票到市府風景區管理處的小烏來、後慈湖等景點，可享門票優惠；三則會召集旅館業者，推出住宿優惠方案；四為結合棒球場周邊商家推出消費優惠。

幸運買到十二月卅日演唱會門票的基隆市黃小姐表示，當天她會搭機捷來桃園看演唱會，如果市府有推出從捷運站出發的觀光巴士，可到巧克力共和國、大溪老街及角板山等景點，就可吸引她於當日上午先到桃園，來一趟演唱會前的輕旅行。

黃小姐建議，輕旅行的行程至多安排二個景點即可，不能玩得太累，畢竟晚上還要看演唱會，且捷運站外廣場也可擺設市集，推廣在地人文、景點與特色產品，最好能和在地商家合作推出折扣優惠，畢竟廿四萬的人潮真的不容小覷。

陳文君說，市府研擬的觀光方案得有其他單位的配合，將盡快協調，預計三週內定案後就會公布內容，讓民眾可以開始規劃行程。