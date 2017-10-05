〈中部〉（台中）爵士節週六開鑼 交管連9天

2017-10-05

〔記者張瑞楨／台中報導〕邁入第十五年的台中爵士音樂節，七日在市民廣場與草悟道登場，市警局一分局公布交通管制與疏導措施，管制共九天，平日管制時間是十一日至十三日的下午四時至晚間十時卅分，假日管制時間是七日至十日，以及十四、十五日，下午二時至晚間十時卅分。

一分局公佈的管制措施，共有六處禁止左轉的路口，依序是公益路與美村路口，由公益路往西離開會場方向的車輛，禁止左轉美村路；公益路與英才路口，公益路往東離開會場方向，以及英才路往台灣大道方向車輛，禁止左轉；公益路與中興街，從公益路往美村路方向的車輛，禁止左轉進入中興街；公益路與公益路一五五巷口，公益路往英才路方向車輛，以及公益路一五五巷往台灣大道方向的車輛，都禁止左轉；公益路與館前路口，公益路往英才路方向車輛，禁止左轉進入公館路；中興街與英才路四百七十巷，英才路四百七十巷往美村路方向車輛，禁止左轉進入中興街。

另外，館前路的公益路至英才路四百七十巷的路段，以及公益路一五五巷的公正路至公益路路段，二處路段禁止車輛進入；公益路的美村路至英才路段，雙黃線處都設置交通錐及連桿。

一分局指出，音樂節活動期間，草悟道公園人行道開放機車停放，開放區域北至公正路，南至民生路，東至英才路，西至公益路一五五巷（向上路一段七十九巷），另一側留設行人通行空間。