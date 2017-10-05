〈中部〉（台中）迎花博 打造8處綠廊小花海

2017-10-05

〔記者黃鐘山、張菁雅／台中報導〕台中世界花卉博覽會（簡稱花博）將於明年十一月登場，市府規劃八個具在地特色的綠廊景觀工程小花海，建設局四日公布大里區的「魚躍．愉悅花海」設計，該處基地下方為旱溪，因此以「魚與水源」為主題，凸顯孕育豐富生態環境的自然空間，工程預計明年初開工。

明年初開工 預計3月完工

市府指出，具在地特色的綠廊景觀工程小花海，由於至少要一公頃以上才能呈現良好效果，因此選擇包括東區代管干城國有地、烏日區自治公園、北屯區和平段一二一地號國有閒置土地（靠近大坑公園）、太平區鄰近九二一震災紀念公園、霧峰區丁台社區國道三號高架路段橋下、大里區公園用地、清水區鰲峰山市鎮公園、大甲區中山公園等地進行建置。

工程預計十二月發包，明年三月完工，保固一年，種植季節性植物，包括一串紅、夏槿、波斯菊等，依季節約每三個月更換花草；而花海中植栽一半以上會以常年生的灌木為主，花博結束後將持續保留。

大里設計魚躍、魚釣人造景

建設局強調，每個地點的小花海，均各具特色，目前基本設計已核定，規劃公司正提出各項方案籌辦中，將根據在地環境設計出不同的花海，呈現豐富景觀視野。

市府昨天率先公布大里區的「魚躍．愉悅花海」設計，建設局指出，「魚躍．愉悅花海」佔地約一公頃，基地下方旱溪有豐沛水源及自然生態，景觀設計整體以「水」為主軸，「魚」則表現旱溪水質及生態淨化成功，結合兩元素作為視覺主景，利用水文、漣漪等型態來象徵水的意象，編排花海顏色及形狀。

其中有座特殊的造景佈置「魚釣人」，將魚擬人化，並顛倒人與魚的食物鏈表現，提醒民眾重視環境保育；而「魚躍．愉悅花海」鄰近興大康橋，希望藉由繽紛花海與康橋美景相互呼應，讓民眾步行時，享受被花海簇擁的氛圍。