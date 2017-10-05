〈中部〉《彰化縣長提名人選》王惠美出線？ 藍營仍有變數

2017-10-05

〔記者張聰秋／彰化報導〕明年就是二○一八年縣市長選舉，國民黨中央委員會組織發展委員會（簡稱「組發會」）評估，全國十三個民進黨執政的縣市，有五個縣市是國民黨較有重新拿回執政權的縣市，彰化縣是其中之一，而外界目前看好現任立委王惠美出線機會高，但剛選新任中常委將於十月十一日上任，左右提名人選，王惠美能否出線仍有變數。

蕭景田︰須透過民主機制

國民黨這一次中常委的選舉結果，彰化縣當選四人，全國農會理事長蕭景田和彰化議長謝典霖得票數高居第二和第六，兩人在中央的說話份量大幅提高，組發會希望在今年年底之前完成初選機制，並在明年春節農曆年前確定提名人選。蕭景田表示，國民黨要取回政權，就要透過民主機制，目前檯面上跑得很勤的王惠美，將來會不會成為國民黨提名人選？仍是未知數。

蕭景田指出，他覺得，縣長提名人選和中常委選舉結果是兩回事，國民黨對縣政有熱忱的人很多，「包括我在內」，目前他還沒有決定選或不選，還是要看最後定案的初選辦法再決定。

謝典霖︰選出民調最高者

謝典霖說，只要魏明谷做得不好，挑戰者就很有勝選機率，他全力支持黨中央的規定，應該遵循黨內初選機制，選出民調最高、實力最好的參選人。而王惠美表示，要勝選唯有團結，目前她還是繼續勤走基層跟民眾搏感情，等黨的遊戲規則，再決定下一步。

面對國民黨把彰化縣列為扳回一城的戰區，民進黨爭取連任的彰化縣長魏明谷表示，他心理有數，國民黨有意參選者多，最後誰會出線也是國民黨的家務事，目前他就是把縣政工作做好，爭取民進黨黨中央提名，力拚連任為首要。