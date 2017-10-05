〈中部〉美人樹繁花似錦 北斗河濱公園臭味「殺」風景

2017-10-05

〔記者顏宏駿／北斗報導〕彰化縣北斗鎮河濱公園河岸遍植美人樹，每年十至十一月繁花盛開的美景，吸引許多遊客，可惜過去五年，年年有颱風，繁花盛開的美景不再，今年少了颱風侵襲，「粉紅色毯」再現，但因上游畜牧及工業污水，經常傳來陣陣惡臭，讓美景蒙「羞」。

遊客賞花捏鼻子合照

北斗河濱公園在廿多年前遍植美人樹，沿著舊濁水溪二岸，每到秋天花開時節，河岸彷彿鋪成兩條粉紅色毯，可說是美不勝收，但由於舊濁水溪上游污染嚴重，多年未做污染防治管理，以致河水流到河濱公園奇臭無比，但只要美人樹花開，不減遊客賞花景緻，遊客說「捏著鼻子，都要來跟美人樹合照」，形成「臭水溝配美人」的特殊景緻。

除此之外，過去五年以來，因年年夏季有強颱，以致花況不佳，花朵開得少又稀疏，沒人願意忍著惡臭看聊落的花景，倒是今年夏天少了颱風侵襲，花兒完全綻放，昔日的粉紅色毯再現。

往年固定來此拍照的麥可說，也許是多年未開，今年的花況更盛，但目前已在凋謝，國慶連假前後花期可能就結束了。當地北斗鎮西德理社區發展協會總幹事林阿彬表示，這裡會發出惡臭是因為「死水」，舊濁水溪至舜耕路間設有水利閘門，溪水被閘門擋住，上游流下來的工業廢水和死雞被阻絕發酵，形成惡臭。

環局稱開閘門待會商

林阿彬說，如果閘門能經常開啟，惡臭就能大幅改善，縣府應該重視河濱公園美景，加速河川整治，讓這裡成為彰化冬山河。

環保局表示，舊濁水溪的上游是田中工業區，對於可能污染源他們都有監控，對於出水閘門的問題，需要與水利會和水資處會商。