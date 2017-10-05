〈中部〉南投小將國標舞 奪世界4金5銀1銅

2017-10-05

躺地板睡一小時 起來再戰

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投孩子很犀利！參加二○一七WDSF（世界運動舞蹈總會）越南國際公開賽，肩負「為國爭光」使命不喊累，每天比賽到凌晨，即使累翻，躺地上小睡一下即再戰下一場，果然不辱使命，拿到四金五銀一銅，一個第四、一個第五，兩個第六。

此次林鴻琪、李姿緩教練夫婦此次親自帶隊，帶著旗下的選手們到越南比賽，昨日凌晨才回到南投，但這些帶著獎牌回鄉的他們，都說「不累」，因為經過此次在越南的緊湊賽程，大家都笑說「比賽那幾天的操練，現在體力和耐力更好了！」。

曹博程、陳妍安 搭檔摘金

教練林鴻琪說，此次的比賽組別非常多，這群國標舞小將希望多奪幾塊獎牌為國爭光，因此能報名的組幾乎不放棄，每天最後一場比完，回到飯店已是凌晨，對選手的體力和耐力可說是一大考驗。

讓人感動的是，小將們一個也不鬆懈，快速在後台換裝換鞋等待下一場比賽，結果曹博程就在等待的空檔，累到躺在後台的地板上呼呼大睡起來，但比賽時間一到，馬上又生龍活虎，與搭檔陳妍安不只拿下青少年一級標準舞金牌，也獲得該組拉丁舞銅牌，二級拉丁舞第六名。

拿金牌的除陳妍安和曹博程，還有年僅六歲的林品毅和陳禹彤，林廷駿、陳怡安，林詠鉦、莊雅晴，分別在幼兒拉丁舞、亞洲廿一歲以下組標準舞、亞洲廿一歲以下組拉丁舞奪金。

教練林鴻琪也說，此次林詠鉦和堂姊林沛臻也拿下亞洲廿一歲以下組標準舞銀牌，另挑戰世界高手雲集的世界公開拉丁舞組，拿到第六名，這是兩人首度在該組獲得名次。而姚智皓和江宛蓁在亞洲超級巨星打丁舞也獲第四名，對台灣選手而言，都是很不簡單的成績。