〈中部〉南向新互動 大馬農訪團雲林取經

2017-10-05

〔記者廖淑玲／雲林報導〕馬來西亞首相東亞特使張慶信率團參訪雲林，昨天由雲林縣政府農業處長林慧如等人陪同參觀縣內多處農場及果園，了解台灣農產品生產、施肥、採收等作業，增加兩國農業技術交流。

張慶信率團一行十二人訪問雲林，雲林縣政府特別安排在昨天參訪縣內的農產加工廠、茂谷柑果園、生態休閒農場，結合台灣新南向政策，找尋雙方合作的機會進而開花結果，副縣長丁彥哲全程陪同。

林慧如表示，馬來西亞是東南亞最重要的經濟體，尤其有很多華人，沒有語言、風俗的隔閡，台灣也是當地學生出國留學的首選，期盼藉由此次農業方面參訪，再深化兩國交流。

張慶信表示，台灣流行文化在馬來西亞非常流行，巫啟賢、光良、品冠、李心潔等台灣人耳熟能詳的歌手也都來自馬來西亞，馬國政府也期待台灣南向政策，帶來經濟成長，讓兩國互惠互利。

張慶信以礦產與農業是馬來西亞的經濟基礎，但因土地面積大，多屬傳統耕種，雲林以農業立縣，希望能學習更精緻的農業技術，帶回馬來西亞，協助推動傳統農業轉型。

針對土壤耕作、播種種植、土地灌溉、作物種植、雜草及農業害蟲控制、農業廢物回收及利用、有機農業、農業工程等領域，張慶信等人都特別詢問還詳作紀錄；參觀果園及休閒生態農場，了解台灣農業的多元化經營，希望建立雙邊友好關係，帶來經濟的成長，同蒙其利。