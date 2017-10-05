〈中部〉嘉市圳頭里 懸賞尋找耆老口中失落溫泉

2017-10-05

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市圳頭里妙雲蘭若寺附近有北排分支流經，且自耆老口中得知，在圳頭里與長竹里交界曾有溫泉，圳頭里長楊文俊向行政院農業委員會申請「農村再生」經費，規劃五年分三期設置步道、景觀設施，打造觀光休閒景點，溯源找回「失落的溫泉」，提升周遭農地價值，帶動嘉市觀光。

在地企業家黃董提供3萬獎金

老爺建設董事長兼市政顧問黃朝雲昨說，一年多前有朋友給他一張日治時期嘉義軍官宿舍明信片，明信片下方寫著「嘉義山仔頂溫泉」等字樣，今年五月，他在臉書貼文懸賞三萬元，徵求民眾提供溫泉確切位置，引起熱心網友回報資訊，包括舊地圖、提及嘉市曾設溫泉旅館的論文，還有人說曾聞到硫磺味，但目前都未找到出泉源頭，將繼續懸賞，希望有朝一日找出失落的溫泉。

耆老、舊地圖、明信片有線索

嘉義市長涂醒哲昨與市府工務處、交通觀光處跟建設處主管到圳頭里北排分支的中、下游探勘，涂醒哲說，舊地圖標記有溫泉，可見圳頭里野溪應有溫泉存在，將爭取補助踏查讓溫泉有機會重生。

楊文俊表示，從耆老、舊地圖跟明信片等線索，推測當年溫泉應是在圳頭、長竹兩里交界的混元宮附近，但確切位置不清楚，北排分支溪旁荒煙漫草，不易進入，希望先把農路整理、規劃，打造適合輕旅行步道，再溯源尋找溫泉。