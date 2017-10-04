〈南部〉台北國際發明展 嘉藥獲2金1銀2銅

2017-10-04

〔記者吳俊鋒／仁德報導〕嘉南藥理大學參加台北國際發明暨技術交易展，拿下兩金、一銀、兩銅等五面獎牌，表現優異，校方昨公開表揚。中華醫事科大幼兒保育系的「寶護靈」師生團隊，也以兩件作品參加台北國際發明展，獲得雙銀成績，表現不俗。

嘉藥環境資源管理系師生團隊以「便攜式消毒裝置與消毒系統」、「消毒裝置」、「廢水處理系統與方法」等三件作品，各拿下金、銀、銅牌。食品科技系作品「製備具有抑制血管收縮素轉換酶活性之發酵粗萃液之方法」，獲得金牌；化粧品應用與管理系的「含溫度感應型材料之緩釋型奈米纖維及其製法」，則拿下銅牌。

華醫拿到銀牌獎的「歐陽修沙畫學習寶盒」，以古代名人小時候母親用沙子讓他練字的方式為靈感，導正現在幼兒過度仰賴3C產品為主的環境，以及避免可能造成的傷害。幼保系教授黃義良指出，作品配件箱有系列的文具，以及特別設計的輔導層，可即時了解幼兒的知能吸收與情緒表達等狀況，掌握學習進度，過程中沒有藍光與電磁波的傷害，也使用安全認證的貝殼砂。

華醫另項榮獲銀牌的「齊昇寶省力起身輔助器結構」，利用氣壓棒的設計，透過槓桿原理連接至椅墊、把手，協助臀部的推升，很適合高齡族群；這兩件得獎作品都已成功申請專利，有機會技轉、量產，創造經濟效益。