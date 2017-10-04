〈南部〉華醫正妹研發團 3年半獲90面獎牌

2017-10-04

〔記者吳俊鋒／仁德報導〕中華醫事科技大學幼兒保育系教授黃義良在校設立以實務為導向的「寶護靈」小組，專攻創造力學習，成員幾乎都是正妹，三年半來推出的系列作品，在國內外各項競賽累計已獲得九十面獎牌，才貌兼具，有「美女研發天團」之稱，引人矚目。

黃義良表示，寶護靈的組員招募，以有興趣從事研究、發明的學生為主，三年半前成軍迄今，參加者都是女孩子，相當巧合，創團元老多已畢業，現在由第二代正妹接棒。

九月底舉行的台北國際發明展，王怡又、洪明權等老師也加入指導陣容，寶護靈再以兩項作品，拿下雙銀的成績，讓該師生團隊累計總獎牌數來到九十面。黃義良說，破百指日可待。

其實，第二代成員近兩年在台北、馬來西亞等國際發明展，也累計拿到十一面獎牌，表現依舊搶眼，尤其成員顏值頗高，讓寶護靈在代表華醫對外參賽時，仍保有「美麗常勝軍」的封號。

橫跨第一、二代的吳俞葳與林家瑩指出，在研發的過程中，必須持續地實作，且要蒐集大量資料，旁徵博引，獲得的知識養分更多，自我成長不少。

黃義良強調，除了各大發明展之外，寶護靈在教育部的實務專題競賽中，也五度獲得前三名，師生真的很用心。校長曾信超提到，以實務為導向的教學，有助於未來職場的競爭力，因此鼓勵師生多進行研發，全方位提升。