〈南部〉火車站打造藝文園區 中央地方需整合

2017-10-04

〔記者王捷／台南報導〕火車站是旅客對各縣市的第一印象，台南火車站是國定古蹟，站內還保留全國獨一無二的旅館、餐廳，地方推動設置藝文園區，由於事涉單位眾多，嘉南藥大觀光事業管理系文化觀光研究室助理教授陳信安建議相關單位勿本位主義，立委黃偉哲認為相關單位需要整合。

黃偉哲昨邀市議員唐碧娥、邱莉莉、陳金鐘等人，與交通部、台鐵局、文化部、台南市政府相關單位，以及嘉南藥理大學觀光事業管理系助理教授陳信安前往台南火車站會勘火車站二樓的餐廳與旅館。

黃偉哲認為，火車站如能恢復過去榮景，將能帶動台南的商業、文化，讓旅客一到台南就能感受到台南文化；但火車站周遭的問題很多，火車站附近的旅館暗藏春色、街友聚集，還有交通的問題，需要相關單位整合。

陳信安說，台南火車站從建造以來共有三代，大部分老照片都是第二代的台南車站，不過台南車站見證許多歷史，自己有一張噍吧哖事件的老照片，照片中余清芳被押解時的背景，就是第一代車站正在改建成第二代車站時的樣貌。

他認為，一九三六年改建的台南火車站，曾擁有全台唯一設於火車站內的鐵道旅館，一九六三年結束營業。台南火車站既然是國定古蹟，如果沒有在地的人文歷史元素，即使是仿古也只能仿到表象，無法在未來的新台南火車站扮演積極角色。

黃偉哲表示，台南火車站是府城精華地區，周邊有許多藝文資源，要求交通部應對鐵路地下化後的台南火車站站區周邊整合規劃，不應任由台鐵局及鐵工局各自為政，而要與台南市政府合作，融入在地意見及元素，打造台南火車站為藝文園區。

火車站既然要變身為藝文特區，周邊問題得解決，黃偉哲提出，未來的新台南火車站，應跳脫單純的車站定位，融入在地，由交通部、文化部和台南市政府三方合作，共同打造台南火車站藝文園區，中央、地方相關部門要整合，而不是各唱各的調。