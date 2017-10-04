〈南部〉4人日本開藝廊 行銷台灣設計

2017-10-04

〔記者劉婉君／台南報導〕「台灣的設計在國際也可以占有一席之地！」四名台灣人林唯哲、李章聖、許庭嫚、王妍樺，在日本東京鐵塔旁經營一家「可以住的藝廊」，將台灣設計師的作品引進旅店，並把在日本接案的作品帶回台灣印刷，讓台灣的設計能被日本及到日本旅遊的各國旅客看見。

將東京鐵塔旁倉庫改造成藝廊

林唯哲畢業於日本東京藝術大學設計科，是該校有史以來第二位台灣學生；李章聖則是早稻田大學ＭＢＡ畢業。四人年齡介於廿八至卅一歲之間，因為對台灣的愛、愛台灣味的東西，決定將台灣的好設計帶到日本。一年前開始，將東京鐵塔旁一間倉庫改造成「可以住的藝廊」，地下一層、地上五層的建築物，是藝廊、旅店，也是辦公室；六月開幕以來，舉辦過插畫展，目前正展出台灣ＣＤ包裝展，十月設計師聶永真也赴日參加活動，明年還將以環保、流浪動物議題辦理展覽，就是想讓更多人看見台灣的設計。

李章聖說，台灣也有讓日本人羨慕的設計，例如燙金印刷的品質、價錢，都很有競爭力，公司接下日本最大廣告公司電通集團的案子，就是帶回台灣印刷加工；而台灣ＣＤ包裝設計不受限，各種大小尺寸都有，也令日本設計師很羨慕，認為台灣的設計師是藝術家。

台灣設計師作品藝廊免費展出

台灣設計師作品在藝廊展出免費，參觀者則必須收費，但接案仍是主要的收入來源，雖然辛苦，四人仍熱血地堅持致力於台日創意產業實體交流。李章聖說，日本人瘋台灣，也有台灣的祭典，但到台灣旅遊不應該只有一○一和九份，有日本、歐美旅客在他們的旅店看到台灣設計師作品後，也決定到台灣旅遊。

台灣設計展策展人杜昭賢就是因投宿旅店，對四人的精神與理念深受感動，邀請返台參展；四人在藍晒圖文創園區的台灣設計展「新銳館」，以圖文方式，傳遞過去一年來的努力及設計背後的想法。