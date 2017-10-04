〈南部〉澄清湖後門 恢復原開放時段

2017-10-04

〔記者王榮祥／高雄報導〕自來水公司原公告從十一月一日起，因應一例一休人力調配，澄清湖後門將縮短開放時間，引起地方關切；市議員邱俊憲接到不少民眾陳情，抱怨後門調整開放時間非常不便，建議恢復原來時段。

清晨4點到下午5點開放

水公司第七區管理處昨表示，經內部研議後、決定以敦親睦鄰為原則，恢復後門原來開放時段，亦即每天清晨四點到下午五點。

澄清湖風景區是高雄重要景點，每年吸引上百萬人潮，水公司第七區管理處九月下旬公告，將自今年十一月一日起，調整後門開放時間，改為上午八時至下午五時。

公告說明，主要是因應一例一休人力調配，澄清湖後門（五景管制站）將自今年十一月一日起，調整開放時間為上午八時至下午五時，造成遊客不便，尚請見諒；前門開放入園時間維持不變，照樣為清晨四時至下午六時。

市議員邱俊憲指出，這項看似單純調整開放時間的措施，卻影響到許多住在鳥松、仁武的民眾，清晨從後門進出運動的使用習慣，服務處接到不少抱怨，抱怨水公司作法。

邱俊憲表示，在沒有任何溝通與說明下，就貼出這樣一紙公文，造成許多民眾不解；他認為一例一休是國家政策，但國、公營事業提供市民相關服務、應盡力去調適國家政策，而不是改變提供市民的服務內容。