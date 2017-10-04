〈南部〉〈哈瑪星示範區〉無廢氣街道 外賓樂騎鐵馬

2017-10-04

花媽當導遊 引領搭乘綠色運具進入

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳菊昨化身導遊，引領生態交通全球盛典來賓，搭乘各式綠色運具進入哈瑪星示範區，感受沒有燃油車、沒有廢氣的街道；陳菊感謝社區相挺，強調「居民參與」是舉辦盛典最重要的支持力量。

二○一七生態交通全球盛典世界大會昨邁入第二天議程，陳菊引領外賓，陸續進行市長論壇、國際記者會、哈瑪星巡禮等議程。市長論壇裡，高雄市、荷蘭烏特列支市、韓國釜山市、日本熊本市、新加坡西北區等市長，一起分享各城市推動綠色交通經驗，烏特列支的單車、熊本的電車、新加坡西北區的快走運動，都讓與會人士興趣濃厚。

國際記者會上，陳菊侃侃而談高雄與地方政府永續發展理事會（ICLEI）共同舉辦生態交通世界大會目標，期待與來自五十三個城市、一千兩百位與會者，一起探索與共享智慧；陳菊也在ICLEI秘書長Gino見證下，簽署續任二○一八年ICLEI生態交通聯盟主席。

會後，陳菊化身導遊，引領外賓搭乘各種綠色運具進入哈瑪星示範區，並至代天府向神明祈願；由電動車、單車組成的車隊穿梭在哈瑪星社區時，受到居民熱情歡迎，大夥也一起感受沒廢氣的街道，體會綠色運具的舒適與環保。

市長簽署續任生態交通聯盟主席

陳菊強調，居民參與是舉辦盛典最重要的支持力量，長達兩年時間持續與民眾溝通，透過暖場活動、家戶宣導、社區改造，讓居民熟悉示範區相關配套，進而願意配合及體驗生態交通生活。

她進一步重申高雄推動低碳發展決心，並宣布閉幕時將發布「高雄宣言」，做為地方政府施政策略，並會將成果提交今年十一月、於德國波昂召開的聯合國氣候變遷綱要公約第廿三屆締約國大會（COP23），跟世界分享高雄經驗。

盛典整個十月都在哈瑪星跟駁二，民眾可體驗各式先進的綠色運具，還可參與一百五十場文創節目，詳情可至官網查詢。

參觀人潮已達65團 2千餘人次

〔記者王榮祥／高雄報導〕生態交通全球盛典陸續吸引參觀人潮，高市府統計，昨參觀人潮達六十五團、兩千餘人次，後續還有三六四團、七千人預約參訪；適逢中秋節與即將到來的國慶連假，市府力邀民眾來看看盛典。

交通局說明，這回盛典導覽志工與行程安排，主要委託打狗再興文史會社、高雄市文化藝術創意發展協會協助。兩團體共招募社區巡禮志工一百五十人，透過在地歷史典故，串聯精選的十五項市政建設，如濱海一路人行環境改善、哈瑪星秘密花園、貨櫃藝術休閒區等亮點，用豐富有趣的哈瑪星故事，讓來訪的遊客更認識哈瑪星。