〈南部〉單親父工作抗癌 為愛女不棄人生

2017-10-04

〔記者張存薇／台東報導〕罹癌、家園被土石流摧毀，也不放棄人生！台東縣延平鄉民王慶財罹患鼻咽癌末期，住家遭去年颱風土石流沖毀，但他為了女兒，不向命運低頭，在勞動部台東就業中心延平服務站就業服務員胡梅芳協助下，找到畜牧場工作，穩定就業，因適度勞動，反而讓他身體狀況漸入佳境，樂觀面對明天。

四十四歲的王慶財原本在合歡山的農場種植高冷蔬菜，與女兒相依為命，四年前發現罹患鼻咽癌，他說，為了女兒一定要撐下去，決定返回故鄉延平鄉紅葉村休養、接受化療，在胡梅芳鼓勵下，他更積極面對人生，女兒順利進入台東體中就讀，他也獲推介到畜牧場工作。

不料，去年九月莫蘭蒂颱風重創紅葉村，家園遭土石流沖毀，二度打擊幾乎將他擊垮，還好女兒相伴鼓勵，他也調整好心態面對困境。

胡梅芳說，王慶財曾一度消沉，但為了練射箭的女兒很拚命，他不喝酒、認真工作，成為村裡敬重的模範。

王慶財說，一般人覺得餵豬、幫豬洗澡、清洗養豬場很粗重，雖因罹癌，體力不比同事，但他工作如同「被逼做運動」，反而有精神，身體及氣色變好，讓他很感恩有工作機會。

台東就業中心主任吳玉敏表示，王慶財患重病仍努力面對人生，讓人感動，積極正面的工作態度也很值得學習。就業中心提供就業促進課程、職訓課程、就業諮詢、徵才、職涯評量等服務，歡迎失業、待業或欲學習第二專長民眾洽詢，電話089-357126。