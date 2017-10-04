〈南部〉台東子弟耶魯音樂碩士 返鄉授藝

2017-10-04

記者黃明堂／專訪

廿九歲台東子弟張恆碩（見圖，記者黃明堂攝）十六歲即隻身留美學習音樂，獲耶魯大學碩士學位後，選擇回到故鄉，以小小的音樂教室當據點，培育新生代。本月十五日的歸國首場音樂會就取名為「返鄉歷程」。

張恆碩小時候被安排上各種才藝班，從中找到最有興趣的是音樂；六歲開始，每隔週坐車到高雄學小提琴，十歲就獲灣區音樂比賽小提琴獨奏第一名。

高一結束那年，他到洛杉磯讀高中音樂班，展開異國求學生涯，以音樂實力拿獎學金讀大學，又以全額獎學金進入耶魯大學音樂研究所，在校期間曾擔任耶魯愛樂樂團首席，二○一三年取得學位後，先後考進芝加哥公民交響樂團首席與邁阿密海灘的新世界交響樂團，有了更多與名家交流的演出經驗。

張恆碩坦言，在美國住了十多年，已習慣美國的生活，且有走向世界音樂舞台的機會，但終究難以割捨故鄉，去年決定回台，第一件事就是履行當兵義務，在國防示範樂隊服役近一年，退伍後回到台東。

他說，台東的音樂風氣已經進步不少，他希望能加入培育下一代音樂種子的行列，同時繼續在國內外舞台演奏，今年十二月將與耶魯在台灣的十多位音樂碩士舉辦聯合演奏會。

十五日晚間在台東藝文中心的「返鄉歷程」演奏會，張恆碩將與好友共譜弦外之音，將所學呈現在鄉親面前。