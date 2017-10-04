〈南部〉新埤柔性反污染 評比16畜牧場

2017-10-04

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東新埤鄉飼養了七萬頭豬，居民長年受到畜牧廢水、空污影響，新埤鄉公所與各社區組織在五月成立「新埤鄉畜牧業遊說團」，根據訪視結果將畜牧業者分成「好鄰居」、「壞鄰居」及「留校察看」三等級，除協助好鄰居業者提升行銷，與留校察看業者訂定改善日期，針對壞鄰居業者，則與環保單位合作取締。

公所與社區組團 評比分3等級

遊說團第一階段拜訪了十六家畜牧業者，其中有四家業者為好鄰居、一家業者為壞鄰居，其餘則是留校察看。

好鄰居助產銷 壞鄰居報取締

遊說團指出，「好鄰居」業者對於畜牧場區管理、廢水處理等都符合法規，是遊說團優先協助加強產銷鏈媒合的對象，「留校察看」業者則與遊說團簽訂改善日期，預計十一月進行第二次拜訪複查作業，「壞鄰居」則為場區無法改善者，將與環保單位合作依法要求停工、停業。

藍色東港溪保育協會理事長周克任說，近來養豬業者有大場併吞小場情形，部分業者也憂心未來可能面對的美豬叩關衝擊，協會串聯環保單位、顧問公司、新埤鄉公所及社區力量，除能協助「好鄰居」建立品牌，也要遏止「壞鄰居」繼續破壞環境。

周克任表示，目前已成功媒合「好鄰居」成發畜牧場與在地餐飲業者合作，另外「壞鄰居」國興畜牧場因排放未處理廢水已遭環保局開單，如未改善將依法要求停工。