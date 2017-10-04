〈南部〉台東汽燃費 3.8萬件尚未繳納

2017-10-04

〔記者王秀亭／台東報導〕汽、機車燃料費每年七月開徵，但台東縣今年有三萬八千兩百五十二件的車主尚未繳納，台東監理站表示，機車燃料費的徵收率比汽車低，其中以達仁、蘭嶼鄉最低，徵收率不到五成，監理站九月底前再次寄送補繳通知單，提醒車主盡速繳納，逾期未繳可依公路法第七十五條處三百元以上、三千以下罰鍰。

台東監理站9月底寄補繳單

台東監理站站長周志昌表示，全縣需繳納汽、機車燃料費有二十萬五千九百三十七件，至今年九月底，縣內自用汽車徵收率達八十四．四%，機車徵收率只有七十．七七％，有三萬八千餘件未繳，監察院列管全國汽燃費徵收率最低的三十個鄉鎮中，台東縣就佔了八個，包括蘭嶼、海端、延平、東河、長濱、金峰、大武及達仁鄉。

機車需繳燃料費 有村里長竟不知

周志昌指出，機車燃料費目前是與汽車燃料費一併於每年七月繳納，不少偏鄉長輩，甚至是村里長都不知需繳機車燃料費，另外，年輕人到外縣市工作，將機車一併遷移，但車籍等相關資料仍留在台東縣，導致未收到通知單，又不知超商就可補單，而錯過繳納時機。

台東監理站也發現，有部分長輩或較年輕的族群，較無繳稅費的觀念，也有部分未繳納機車燃料費者，不知名下有機車，九月底再寄出補繳通知單，仍未收到補繳單的車主，可到監理站臨櫃補單繳款，也可就近至各便利超商使用多媒體資訊機，輸入車號及車主身分證字號就可補單繳費。

汽、機車燃料費若為同一車主，台東監理站會主動將汽燃費併單處理，民眾收到補繳通知單需於十月三十一日前繳納，若超過兩萬元，可至郵局或金融機構繳納，並記得索取繳費證明及核對金額。