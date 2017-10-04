〈南部〉私幼收費公立化 預計明年新學年度上路

2017-10-04

可供五、六十所私幼申請

〔記者劉婉君／台南報導〕公立幼兒園僧多粥少，每年都有許多幼兒排隊等抽籤，台南市新學年度新設十四所國中小附設幼兒園，昨天在忠孝國中舉行聯合揭牌典禮，將公私幼比例提升至四比六。除了幼兒教保券提高至每年三萬元外，市府明年也已編列兩億元預算，研擬補助私幼收費公立化，預估可供五、六十所整體收費在全市私幼平均之下的私立幼兒園申請，希望能在明年新學年度上路。

首度有三國中附設幼兒園

為了增加公幼據點，台南市首度有國中附設幼兒園，此次新設的十四校，有忠孝、中山及海佃三所國中，代理市長李孟諺致詞時說，台南市幼兒托育有「三箭」，除了公私幼比達到四比六，這個年度開始，二至四歲的幼兒教保券也提高至每年三萬元；而「第三箭」則是研擬補助私幼收費公立化，一方面不會排擠私幼的生存，一方面也可以減少因增設公幼而產生的人力負擔，並減輕家長的負擔。

市府針對教保券及補助私幼收費公立化，明年已編列十一．二億元的預算，其中教保券補助家長，而補助私幼部分約兩億元，預算來源同樣為房屋稅。

教育局表示，全市約有三百卅五所私幼，補助採申請制，整體收費低於全市私幼平均收費者才可申請，因各私幼收費不一，經審核通過，將依學生的平均成本進行補助，等同和公幼一樣免學費，家長只要繳交代辦費及雜費，約為原收費的三至四成。