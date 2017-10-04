〈南部〉台積電新廠落腳南科 租金房產看漲

2017-10-04

空屋率從五成降到一成

〔記者黃文瑜／善化報導〕全球晶圓代工龍頭台積電三奈米製程新廠，確定落腳南科，但在業界早有傳聞，許多竹科工程師及相關從業人員，已先到南科周邊租屋，房仲業者表示，這波租屋潮已延續近二個月，大幅降低空屋率從五成到一成左右，未來租屋及房地產都看漲。

台積電目前在南科設有八吋晶圓廠與十二吋晶圓廠，南科管理局表示，台積電五奈米廠需用四十二公頃土地，台積電預計投資超過五千億，已在八月於園區北側承租整地。而接下來的三奈米廠用地大小、設廠地點和投資金額等細節，或是推估可能帶來的就業率，管理局則不便多談，但預估三奈米製程二○二二年量產。

近二個月善化鄰近區租屋率提高

雖然南科管理局表達保守，但房仲業者透露，近二個月善化鄰近區租屋率提高，原本善化市區的租屋就較新興LM特區飽和，因生活便利房租平均約落在五千至六千元，近郊區的出租套房生活機能不如市區但在設備上取勝，價格也落在五千至六千元，不過之前空屋率高，現在受台積電設廠影響，鄰近區的空屋狀況從五成減至一成，「設備普通，租金較低的幾乎滿租」，未來預估在「一屋難求」的狀況下，鄰近區租金漲幅約一至二成。

而目前該區房地產也看漲，除了受台南新市政中心影響外，南科招商有成也是關鍵因素。房地產業者表示，南科鄰近區房價長期以來是穩定成長，除了投資外，自住人口也占大部分，「所以不會突然暴漲或暴跌」，LM特區目前成屋及建案約有二十到三十件，有建商表示，目前成屋漲幅小，新建案空間較大，雖為郊區但離南科火車站近，加上小新國小將遷校主打雙語教學，又讓該區房市多一個賣點，目前一坪約落在十二至十五萬；不過以「住二區」而言坪數較大，相對金額高，主要是瞄準高階主管，善化市區房價一坪則接近二十萬，不輸原台南市。

「有些地方是投資客『押注』區」，業者指出，投資客各有所好，除了LM特區外，善化非市區房價幾乎是市區的一半，新市則大多是地主與建商合作，相較善化公寓大樓較多，瞄準客戶群為小家庭，而安定目前房屋建案較少，卻有許多農地交易的買賣。