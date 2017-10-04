〈南部〉全國最高發財金 東林土地公今發放

2017-10-04

斥資120萬元 打造黃金轎

〔記者洪臣宏／高雄報導〕林園區東林福德廟建廟二六八年來首次祈安清醮，黃金打造的土地公輦轎昨天遶境，文武陣頭綿延二、三公里長，鑼鼓震天，重頭戲今天登場，將發放全國最高的發財金一千元。

東林福德廟興建於清乾隆十四年（西元一七四九年），迄今已有二百六十八年，所供奉的土地公有文武判官，在一般土地公廟比較少見，相傳為神格較高的土地公。

福德廟268年 首次祈安清醮

東林福德廟上月廿六日起舉辦祈安清醮等一連十天活動，接近尾聲，卻也是最高潮，一連兩天的遶境熱鬧滾滾，尤其土地公乘坐斥資一百廿萬元打造的黃金轎，相當吸睛，七十二人制宋江陣昨天下午擺出八卦陣，信徒對陣式的流暢變換驚嘆不已。

該廟管理委員會主委林寶祥表示，農曆八月十五日是中秋節，也是土地公的得道日，廟方往年都會辦理發財金發放，今年是清醮後首次，將發出全國最高發財金，依擲出聖筊次數可獲一千、九百及八百元，原本準備了一百廿萬元發放，由於詢問度非常高，不排除追加。

林園福興老街的街頭、尾分別有興濟宮、東林福德廟，相傳為破解林半仙詛咒，特地興建鎮煞，香火鼎盛且各具特色，不約而同都在今年舉辦二百多年來首次祈安清醮，興濟宮廿二日緊接著登場，同是地方宗教盛事。