〈南部〉台東施放國慶焰火 10日中午起交管

2017-10-04

〔記者張存薇／台東報導〕國慶焰火系列活動十日下午二時起在在台東森林公園陸續展開，台東縣政府昨天指出，國慶日中午十二時起周邊實施交通管制，除接駁車、持證及區域內住戶車輛外，均須改道通行，另縣府也準備免費接駁車，歡迎民眾多加利用。

台東森林公園周邊 管制通行

縣府指出，國慶系列活動在台東森林公園舉行，包括下午二時起的藝術好好玩、台東好物及農民市集、夜市美食嘉年華，國慶焰火晚會及熱氣球光雕音樂會從傍晚五時至九時，焰火施放則自晚間八時開始，共卅六分鐘。

十日中午十二時起車輛管制區域為北起省道台十一線、台十一乙線岔路口的中華大橋北側，南至中華路與四維路口以東路段，東至臨海路、西至浙江路，另中華路至浙江路間的馬亨亨大道規劃為徒步區、中華大橋南端禁止車輛進入中華路。

中華大橋台十一線與台十一乙線岔路口至台十一線臨海與四維路口，管制時段為晚間六時卅分至九時，而東四十五線防汛道路禁止車輛通行，管制時段為晚間六時至九時止。

為方便民眾參與活動，縣府從下午二時起提供免費接駁專車，火車站線自火車站出發，循馬亨亨大道經浙江路、四維路抵達活動會場；航空站線自機場出發，經中興路、更生路、中山路抵達活動會場；轉運站線自轉運站出發，經鐵花路、臨海路、馬亨亨大道抵達活動會場，共有卅六輛大巴士，採循環接駁方式運行，約十至廿分鐘一班車，接駁至旅客疏運完畢。

民政處提醒，參加國慶焰火晚會暨熱氣球光雕活動民眾不可攜帶長寬卅公分以上背包、手提包等；並視天候狀況自行準備淺色透明雨衣，嚴禁使用雨傘或雜色雨衣等，避免影響他人觀賞表演。國慶晚會活動場域屬公告限航區，活動全程禁止各型式空拍器、輕航機等航空器。